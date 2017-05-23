Fitch, "Tavan fiyat uygulaması Türkiye piyasasında hayat dışı branşta zarar edilmesine yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmesi ve artan enflasyon nedeniyle Türkiye sigorta sektöründe hayat dışı branşın bu yıl zarar edebileceğini ve sektörün sermaye yeterlilik oranının zayıflayacağını belirtti.

Fitch tarafından yayımlanan sigorta sektörü raporunda zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 30 düşürülmesi amacıyla Nisan ayında getirilen tavan fiyat uygulaması nedeniyle geçen yıl iyileşen performansın tersine dönebileceğini belirtti.

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Raporda, "TL'deki değer kaybı nedeniyle artan enflasyon kârlılık üzerindeki baskıyı artıracak. Motorlu araç sigorta tarafı, yedek parçalar genelde ithal edildiği için enflasyon kaynaklı risklere karşı özellikle hassas" dedi.

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