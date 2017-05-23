Kapasite kullanımı son 45 ayın zirvesinde

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78,8 ile 2013 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

2017 yılı Mayıs ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,9 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılı Mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, ara mallar, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, yatırım mallarında azalış gözlendi.