''Rusya ile neredeyse tüm sorunları çözdük''

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya ile kısıtlamaların kaldırılması kararına ilişkin, neredeyse bütün sorunların çözüldüğünü ve doğru yolda olduklarını düşündüğünü söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla imzalanan ortak bildiriyi yorumladı.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu'nda yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, Rusya'dan gelen bir gazetecinin, "Dün Rus meslektaşınızla ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzaladınız. Bu sizi tatmin etti mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"Bence dün imzaladığımız ortak beyan, Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarına. Neredeyse bütün sorunları çözdük, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" diyerek sözlerine devam eden Şimşek, "Neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine dönmüş durumdayız. Bu iyi bir haber. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı ve biz bunun devam etmesini, gelişmesini istiyoruz. Yani domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz. Domatesten daha fazla şey demek ilişki. Evet tatmin oldum bu yapılan anlaşmadan" dedi.

TÜRKİYE VE ABD

ABD'den gelen bir gazetecinin, Trump döneminde iki ülke ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini sorması üzerine Şimşek, "ABD'nin daha önceleri anayasa hukukuyla ilgili eğitim almış bir başkanı vardı, şimdi evveliyatında iş adamlığı olan bir başkanı var. Sırf o açıdan bakacak olursak, Türkiye muhtemelen daha iyi ticaret ve yatırım olanaklarına kavuşacaktır yeni yönetim sayesinde" ifadesini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖRÜN EĞİTİMDEKİ PAYI ARTTI"

Yunanistan'dan gelen bir gazetecinin, Türkiye'de özel sektörün orta öğretime dahil edildiğini belirterek, "Bu, özel okullara gidemeyen birçok insanın dini okullara gitmesine neden olmayacak mı?" sorusuna Şimşek, devletin eğitimden çıkmadığını, fakat özel sektörün eğitimdeki payının arttığını, bu konuda özel sektörün iyi de bir iş çıkardığını dile getirdi.

Özel okul sayısını artırmak istediklerini, özel okul ücretlerini ödeyemeyen çocukları başarılarına göre desteklediklerini aktaran Şimşek, Türkiye'de devlet okullarının tamamen ücretsiz olduğuna işaret etti.

Etiketler