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Rüzgar YEKA ihalesinin tarihi belli oldu

30.07.2017 - 22:35

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için yapılacak ihalenin tarihi 3 Ağustos Perşembe günü olarak belirlendi.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) internet sitesinde yer alan ilana göre, konsorsiyumlar tarafından geçen hafta sunulan başvuru dosyaları Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği kapsamında değerlendirildi ve ihalenin başvuru sahibi şirketlerin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.

Buna göre, bin megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihale, 3 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının E-Blok 1 No'lu toplantı salonunda, açık eksiltme usulüyle yapılacak.

Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihale için geçen hafta, dünyanın en büyük ilk 10 rüzgar türbini üreticisinin 8'i teklif vermişti. Teklif veren konsorsiyumların içinde dört Alman, iki Çin, bir Amerikalı ve bir Danimarkalı şirket yer almıştı.

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.

Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak.

Söz konusu Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

Kazanan konsorsiyum, Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak.

Rüzgar YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak.

Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.


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