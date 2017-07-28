3 GSM operatörüne soruşturma!

Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Konu ile ilgili Kurum'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı."

Kurum açıklamasının devamında ise "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-20/313-M sayı ile karar verdi" denildi.