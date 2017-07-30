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Fitch Fransa'nın kredi notunu korudu

30.07.2017 - 22:39

Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Fransa'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa'nın kredi notunun ülke ekonomisinin refahını ve çeşitliliğini yansıttığı belirtilirken, ülkenin sosyal kurumlarının güçlü olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Emmanuel Macron sayesinde Fransa ve Avrupa üzerindeki yakın dönemli siyasi şokların da ortadan kalktığı vurgulandı.

Öte yandan mali ölçütlerin Fransa'nın kredi notu için zayıflık oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019'da yüzde 97'nin üzerine çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Fitch, Fransa ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2019'da ise yüzde 1,4 büyümesini öngörüyor.


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