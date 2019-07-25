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Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor

25.07.2019 - 14:25
Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor | Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.


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