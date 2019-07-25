‹ Önceki Haber Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Sonraki Haber › Yapı Kredi borçlanma aracı ihracı kararı aldı Yapı Kredi borçlanma aracı ihracı kararı aldı

Euro, dolar karşısında 8 haftanın en düşüğünde

25.07.2019 - 12:48
Euro, dolar karşısında 8 haftanın en düşüğünde | Döviz Haberleri

Alman şirketlerinin yöneticilerinin Euro ile ilgili beklentilerindeki kötüleşmeye bağlı satış baskıları etkisiyle Euro, dolar karşısında sekiz haftanın en düşük düzeyine geriledi.

Euro'da, görülen düşüş Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), varlık alımlarını yeniden başlatmak için faizleri rekor düşük düzeylere çekeceği ipuçları verdiği faiz kararı öncesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası’nın da (ECB) bugünkü faiz kararıyla para politikasını daha da gevşetmesi bekleniyor. ECB’nin seçenekleri arasında, "faizleri indirmek, bankaların maliyetlerini düşürmek, kısa süre önce durdurulan tahvil alım programını tekrar başlatmak ya da para politikasının sıkılaştırılması için belirlenen eşiği daha yükseltmek" bulunuyor.

Piyasa beklentileri ECBnin faizleri 10 baz puan düşürerek yüzde 0.5 düzeyine çekeceği yönünde olurken, yatırımcılar ileriye dönük bir yönlendirme bekliyorlar.

Euro, dolar karşısında 20 Mayıs tarihinden bu yana en düşük düzeyi olan 1.1122 düzeyine kadar geriledikten sonra yüzde 0.09 düüşle 1.11305 düzeyine yükseldi. Euro, sterlin karşısında beş haftanın en düşük düzeyi olan 0.8923 düzeyine geriledi.

Yen karşısında yüzde 0.16 kaybeden euro, 3 Ocak tarihinden beri en düşük düzeyi olan 120 bin 33 düzeyine geriledi.


‹ Önceki Haber Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Sonraki Haber › Yapı Kredi borçlanma aracı ihracı kararı aldı Yapı Kredi borçlanma aracı ihracı kararı aldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.719 Değişim: 0,25% Hacim : 5.647 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 102.714 25.07.2019 Yüksek 104.154
Açılış: 103.676
5,6565 Değişim: -0,89%
Düşük 5,6544 25.07.2019 Yüksek 5,7731
Açılış: 5,7071
6,2999 Değişim: -0,99%
Düşük 6,2975 25.07.2019 Yüksek 6,4384
Açılış: 6,3629
259,67 Değişim: -0,77%
Düşük 259,47 25.07.2019 Yüksek 264,79
Açılış: 261,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.