‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor

Azerbaycan'a vizesiz seyahat başlıyor

25.07.2019 - 12:31
Azerbaycan'a vizesiz seyahat başlıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.


‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor Rusya hususi ve hizmet pasaportu için vizeyi kaldırıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.648 Değişim: 0,18% Hacim : 5.691 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 102.714 25.07.2019 Yüksek 104.154
Açılış: 103.676
5,6547 Değişim: -0,92%
Düşük 5,6512 25.07.2019 Yüksek 5,7731
Açılış: 5,7071
6,3068 Değişim: -0,88%
Düşük 6,2975 25.07.2019 Yüksek 6,4384
Açılış: 6,3629
259,48 Değişim: -0,84%
Düşük 259,47 25.07.2019 Yüksek 264,79
Açılış: 261,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.