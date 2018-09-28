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Resmi rezerv varlıkları yüzde 11.8 azaldı

28.09.2018 - 13:06
Resmi rezerv varlıkları yüzde 11.8 azaldı

Resmi rezerv varlıkları ağustos ayında önceki aya göre yüzde 11.8 azalarak 88.9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı uluslararası resmi rezervler ve döviz likiditesi verilerine göre, resmi rezerv varlıkları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11.8 azalarak 88.9 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, Ağustos'ta alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10.4 azalarak 68.9 milyar dolar olarak kaydedilirken; altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 17.2 azalarak 18.4 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12.3 artarak 12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, bu tutarın 7.8 milyar doları anapara, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.4 milyar doları bir ay, 2.2 milyar doları 2-3 ay ve 8.4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 36.8 azalarak 36.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.


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