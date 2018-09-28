Piyasaların yeni korkusu İtalya mı?

İtalyan hükümeti, önceki iktidarın hedeflediğinden üç kat büyük bir açık öngören 2019 bütçesini açıkladı. Avrupa Komisyonu ile ciddi bir uzlaşmazlık yaratacak olan bu durum, İtalyan piyasalarını da sarstı. GSYH'ya oranı yüzde 130 olan borç yüküyle İtalya, AB ekonomileri içinde en ağır borcu taşıyan ülke...

İtalya'nın Euro Bölgesi'nin merkezinde bir borç krizinin tohumlarını ekiyor olabileceğinden korkan AB, İtalya'yı harcamalarını kısmaya zorluyor. Dört ay önce göreve başlayan hükümet, dün akşam açıkladığı bütçe tasarısıyla gelecek üç yıl için GSYH'nın yüzde 2.4'üne denk bir açık öngörüyor. Hükümet, sosyal refah projelerini genişletmek, vergi indirimleri yapmak ve kamusal altyapı yatırımları için kaynak bulmak zorunda.

İktidardaki siyasi liderlerin, AB'nin, İtalya'nın borçlarını sınırlayabilmek amacıyla finansal açığını kapatması talebine uymak için gelecek yıl bütçe açığını yüzde 1.6'da tutmak isteyen muhafazakar eğilimli Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nin itirazlarını dikkate almadıkları anlaşılıyor.

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Dün gece gelen haber üzerine Euro önce düştü ancak daha sonra toparlandı.İtalyan tahvilleri ise son üç ayın en kötü gününe başlarken, bankacılık hisseleri de değer kaybetti.

ING faiz stratejisi sorumlusu Martin van Vliet, "(Hükümet) Brüksel ile bir çarpışma noktasına doğru ilerliyor" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici ise, İtalya ile AB arasında bir çatışmadan hiçbir yarar gelmeyeceğini söyledi.

Moscovici, "İtalya'nın kurallara saygı göstermemesi ve çok tehlikeli düzeyde olan borcunu düşürmemesinden de kimseye yarar gelmez" diye konuştu.

Kuzey Birliği ve 5-Yıldız Hareketi adlı partilerin koalisyonu, yüksek maliyetli seçim vaatlerini gerçekleştirmek için GSYH'nın yüzde 2.4'ü kadar bir bütçe açığında ısrar ediyordu. Tria ise yüzde 2'nin altında bir açık öngörüyordu.

Beş Yıldız lideri Luigi di Maio ve Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini, Tria ila dün yaptıkları görüşmeden sonra yazılı bir açıklamada, "Hükümette yüzde 2.4 üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Biz tatmin olduk. Bu bütçe değişim bütçesidir" dediler.

Açıklama sadece 2019 yılı bütçe açığı hedefinden söz ediyorsa da, hükümet yetkilileri ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, aynı açık hedefinin üç yıl boyunca 2021'e kadar geçerli olacağını söylediler.

Salvini'ye yakın milletvekili Alberto Bagnai, AB ile hükümet arasında giderek artan gerginlik konusunda, Brüksel bir yandan İngiltere'nin üyelikten ayrılması sorunuyla uğraşırken İtalya ile de bir çatışma riskini almaması gerektiğini söyledi.

Bagnai, "Eğer İtalya ile ikinci bir cephe açmak istiyorlarsa, buyursunlar" dedi.