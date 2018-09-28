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Türkiye'ye 27 milyon turist geldi

28.09.2018 - 12:58
Türkiye'ye 27 milyon turist geldi

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustos ayında yüzde 15.6 artışla 5.4 milyon kişi, ilk sekiz ayda ise yüzde 22.9 artışla 27 milyon kişi oldu.

Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 15.5 pay ve 4.19 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11 pay ve 2.98 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.8 pay ve 1.58 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

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Rusya ile uçak krizi sonrası siyasi ilişkilerin yeniden normale dönmesi sonrası 2016 yılındaki yaklaşık 866,000 Rus ziyaretçi sayısı 2017'de yüzde 444 artışla 4.72 milyona yükselmişti. 4.72 milyon Rus ziyaretçi de Türkiye için tarihi bir rekor olurken ilk sekiz aydaki 4.19 milyon Rus ziyaretçi sayısı bu rekorun bu yıl yeniden kırılabileceğini gösteriyor.

AVRUPA'DA TOPARLANMA KUVVETLENİYOR

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 13.15 milyon olmuştu. Bu rakam Türkiye'ye 2015 yılında gelen 19.1 milyon Avrupa menşeili ziyaretçi ile karşılaştırıldığında önemli bir kayıp anlamına geliyordu.

Bu yılın ilk sekiz aylık verilerine bakıldığında ise Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 30 artışla 11.67 milyona yükseldi.

Kısa süre önce güncellenen yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı'na göre 2017'de 22.5 milyar dolar olan seyahat gelirlerinin bu yıl 29 milyar dolara önümüzdeki yıl 34 milyar dolara 2020'de 38 milyar dolara 2021'de ise 42 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yıl Türkiye'ye 40 milyonun üzerinde turist geleceğini belirtiyor.


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