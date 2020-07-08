‹ Önceki Haber Enka'dan 360 milyon dolarlık imza Enka'dan 360 milyon dolarlık imza Sonraki Haber › Alman Ekonomi Bakanı 'büyüme' için tarih verdi Alman Ekonomi Bakanı 'büyüme' için tarih verdi

Rekabet Kurumu'ndan Temsa için onay

08.07.2020 - 14:00
Rekabet Kurumu'ndan Temsa için onay | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, Temsa'nın ortak kontrolünün Sabancı Holding iştiraki ile PPF tarafından devralınmasını onayladı.

Rekabet Kurumu (RK), Temsa Ulaşım Araçları'nın ortak kontrolünün Sabancı Holding iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco tarafından devralınması işlemine izin verdi. Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı.

Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu yüzde 48.71 hissenin tamamını 2019 yılında 182.7 milyon liraya True Value Capital Partners'a satmıştı. Ancak Temsa, bir süre sonra üretimi durdurmuş ve geçici konkordato ilan etmişti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Daha sonra ise Sabancı, bu yıl şubat ayında Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ile yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere niyet mektubu imzalamıştı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, haziran ayında Temsa'nın devrinde onaylar tamamlanınca, bankalara borçların yeniden yapılandırılmasına çalışacaklarını söylemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.713 Değişim: -0,52% Hacim : 29.177 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 118.577 08.07.2020 Yüksek 120.203
Açılış: 119.603
6,8628 Değişim: 0,07%
Düşük 6,8525 08.07.2020 Yüksek 6,8673
Açılış: 6,8577
7,7745 Değişim: 0,48%
Düşük 7,7149 08.07.2020 Yüksek 7,7906
Açılış: 7,737
399,58 Değişim: 0,91%
Düşük 395,11 08.07.2020 Yüksek 401,32
Açılış: 395,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.