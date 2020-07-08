Enka'dan 360 milyon dolarlık imza | Ekonomi Haberleri

Enka, Tataristan'da 858 MW santral yapımı için yaklaşık 360 milyon dolar büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

Enka İnşaat, Tataristan inşa edilecek 858 MW doğalgaz santralinin yapımı için 25.6 milyar ruble büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

Reuters hesaplamalarına göre, şu anki ruble kuruna göre sözleşme büyüklüğü yaklaşık 360 milyon dolara karşılık geliyor. Şirketin dün KAP'a yaptığı açıklamaya göre santralin 2023 Aralık ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Etiketler