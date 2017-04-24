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Reel kesim güveninde artış sürüyor

24.04.2017 - 15:47 | Son Güncelleme : 24.04.2017 - 16:25

Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeks artışını 3'üncü aya taşınmış oldu.

Merkez Bankası'nın çalışmasına göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mamul mal stoku miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 106,3 puan seviyesinde gerçekleşti.

SİPARİŞLER ARTTI

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Açıklamada şöyle denildi:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görülmektedir. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

SERMAYE YATIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

YÜZDE 18'İ TALEP YETERSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,0'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 17,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla işgücü yetersizliği ile hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücünde değişiklik olmadığı yönünde değerlendirmelerin bu dönemde de devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,7'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,0'ye gerilemiştir."


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