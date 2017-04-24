Kapasite kullanım oranı yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti

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2017 yılı Nisan ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında artış gözlendi.

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