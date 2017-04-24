967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Vakıfbank, 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188.5 milyon dolar ve 716.5 milyon euro olmak üzere toplam 967 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli kredinin toplam maliyetinin dolar kısmı için Libor artı yüzde 1.45 ve euro kısmı için de Euribor artı yüzde 1.35 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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