‹ Önceki Haber 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Merkez Bankası'na 3 yeni üye

24.04.2017 - 15:47 | Son Güncelleme : 24.04.2017 - 16:36

Merkez Bankası Genel Kurulu'nda boşalacak banka meclisi üyeliklerine 3 yıl süre için Ömer Duman, Fatih Güldamlasıoğlu ve Vehbi Çıtak seçildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısında 30 Nisan 2017'de boşalacak Banka Meclisi üyeliklerine 30 Nisan 2020'ye kadar Ömer Duman ve Vehbi Çıtak seçilirken; kısa bir süre önce TCMB'deki görevlerinden ayrılan Ahmet Faruk Aysan'ın yerine ise Fatih Güldamlasıoğlu 30 Nisan 2019'a kadar seçildi.

##$HABER_1438127$##

TCMB Banka Meclisi, Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşuyor. Her yıl üçte biri yenilenen Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ise Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapıyor.

Bugün yapılan seçimin ardından Banka Meclisi'nde Vehbi Çıtak, Necdet Şensoy, Sabri Orman, Nurullah Genç, Ömer Duman, Fatih Güldamlasıoğlu yer alıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak ilk Banka Meclisi toplantısında PPK üyesinin belirlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan yayımlanan bilançoya göre, TCMB'nin dönem kârı 2016 yılında 11.18 milyar TL, vergi sonrası karı ise yaklaşık 9.55 milyar TL oldu. Elde edilen kârın önemli bir bölümünün ana hissedar olan Hazine Müsteşarlığı'na aktarılması öngörülüyor. TCMB'nin Hazine'ye TCMB'nin 2016 yılı kârından yaklaşık 6.41 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca Genel Kurul'da TCMB Denetleme Kurulu üyeliklerine 30 Nisan 2019 tarihine kadar Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya ve Mehmet Kaya seçildiler.


Etiketler

‹ Önceki Haber 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı 967 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.803 Değişim: 1,49% Hacim : 4.910 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 92.771 24.04.2017 Yüksek 93.803
Açılış: 92.920
3,5769 Değişim: 0,15%
Düşük 3,5703 25.04.2017 Yüksek 3,5790
Açılış: 3,57165
3,8882 Değişim: 0,14%
Düşük 3,8803 25.04.2017 Yüksek 3,8902
Açılış: 3,88275
146,92 Değişim: 0,25%
Düşük 146,44 25.04.2017 Yüksek 147,08
Açılış: 146,55
1,0867 Değişim: 0,00%
Düşük 1,0863 25.04.2017 Yüksek 1,0870
Açılış: 1,08669
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.