Merkez Bankası'na 3 yeni üye

Merkez Bankası Genel Kurulu'nda boşalacak banka meclisi üyeliklerine 3 yıl süre için Ömer Duman, Fatih Güldamlasıoğlu ve Vehbi Çıtak seçildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısında 30 Nisan 2017'de boşalacak Banka Meclisi üyeliklerine 30 Nisan 2020'ye kadar Ömer Duman ve Vehbi Çıtak seçilirken; kısa bir süre önce TCMB'deki görevlerinden ayrılan Ahmet Faruk Aysan'ın yerine ise Fatih Güldamlasıoğlu 30 Nisan 2019'a kadar seçildi.

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TCMB Banka Meclisi, Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşuyor. Her yıl üçte biri yenilenen Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ise Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapıyor.

Bugün yapılan seçimin ardından Banka Meclisi'nde Vehbi Çıtak, Necdet Şensoy, Sabri Orman, Nurullah Genç, Ömer Duman, Fatih Güldamlasıoğlu yer alıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak ilk Banka Meclisi toplantısında PPK üyesinin belirlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan yayımlanan bilançoya göre, TCMB'nin dönem kârı 2016 yılında 11.18 milyar TL, vergi sonrası karı ise yaklaşık 9.55 milyar TL oldu. Elde edilen kârın önemli bir bölümünün ana hissedar olan Hazine Müsteşarlığı'na aktarılması öngörülüyor. TCMB'nin Hazine'ye TCMB'nin 2016 yılı kârından yaklaşık 6.41 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca Genel Kurul'da TCMB Denetleme Kurulu üyeliklerine 30 Nisan 2019 tarihine kadar Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya ve Mehmet Kaya seçildiler.

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