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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

22.02.2018 - 16:13

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 110,8 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, şubatta RKGE, bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 110,8 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 110,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

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Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyir mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine oldu. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 80,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8'e yükseldi.


Etiketler

  • TCMB
  • RKGE
  • toplam siparişler
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