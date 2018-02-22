Avrupa Merkez Bankası tutanakları yayımlandı

ECB tutanaklarından, enflasyonun hedefe ulaşacağına olan güven artsa da para politikası yaklaşımını değiştirmek için erken mesajı çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen ayki toplantı tutanaklarına göre yetkililer, iletişim politikasında para politikasının normalleştiğine yönelik bir sinyal vermek için henüz erken olduğunu düşünüyor. Enflasyonun sonunda hedefe doğru yükseleceğine dair güven ise artıyor.

Tutanaklarda ayrıca ECB'nin iletişim politikasındaki duruşunda ufak ayarlamalar yapılmasına için değerlendirmenin bu yılın ilk aylarında başlayabileceği ifade edilirken, euronun değer kazanımının yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.

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Geçen ayki toplantıda para politikasını değiştirmeyen ECB, ABD'li yetkililerden gelen doların değerini düşürmeyi amaçlayan açıklamalar nedeniyle uzun yıllardır süregelen kur hedeflememe uzlaşısının tehlikede olduğuna dikkat çekmiş, para politikasında değişiklik yapmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bugün yayımlanan tutanaklarda, "Bu noktada iletişimde değişiklik için erken olduğu görüldü... Para politikası... ileride ani ve düzensiz ayarlamalar yapılmak zorunda kalınmaması perspektifiyle şekillenmeye devam edecek" denildi.

Tutanaklar ECB üyelerinin kademeli değişimden ve geri adım atmak zorunda kalmamak için piyasaları yakından izlemekten yana olduğunu gösteriyor.

Tutanaklarda ayrıca, "Eurodaki son dönemdeki oynaklığın izlenmesi gereken bir belirsizlik kaynağı olduğu konusunda üyeler arasında geniş çaplı mutabakat bulunuyor" denildi.

Tutanaklarda, "Para politikası yaklaşımıyla ilgili kullanılan ifadeler, önümüzdeki politika toplantılarında yapılacak düzenli değerlendirmelerin bir parçası olarak bu yılın başlarında yeniden gözden geçirilebilir" de denildi.