Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Şubat ile biten haftada 23 milyar 250 milyon 638 bin lira artarak 1 trilyon 767 milyar 425 milyon 473 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 23 milyar 250 milyon 638 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 767 milyar 425 milyon 473 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,33 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,11 yükselişle 949 milyar 692 milyon 114 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,78 artışla 722 milyar 660 milyon 400 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 186 milyon dolar artarak 208 milyar 960 milyon dolara yükseldi. Bunun 195 milyar 221 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 739 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 158 milyar 679 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 9 milyar 277 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 636 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 629 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER GERİLEDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,10 azalışla 383 milyar 294 milyon 422 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,01 gerileyerek 335 milyar 744 milyon 744 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,24 azalarak 113 milyar 950 milyon 144 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 138 milyon 503 bin lirası konut, 6 milyar 163 milyon 219 bin lirası taşıt ve 197 milyar 992 milyon 700 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 16 Şubat ile biten haftada 2 milyar 742 milyon 213 bin lira artarak 2 trilyon 65 milyar 740 milyon 949 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,82 artış gösterdi.

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