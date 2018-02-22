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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

22.02.2018 - 16:13

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 949 milyon lira artarak 2 trilyon 162 milyar 819 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Şubat ile biten haftada 2 milyar 949 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liradan 2 trilyon 162 milyar 819 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 51 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 984 milyar 578 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 12 milyar 838 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 829 milyar 686 milyon liraya çıktı. 

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 16 Şubat ile biten haftada 304 milyon lira azalarak 400 milyar 758 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 503 milyon lirası konut, 7 milyar 147 milyon lirası taşıt ve 201 milyar 109 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 149 milyon lira azalarak 355 milyar 58 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 azalışla 89 milyar 590 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 148 milyon lirası taksitli, 47 milyar 442 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 16 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 artarak 16 milyar 36 milyon liraya yükseldi. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 418 milyar 370 milyon liradan 418 milyar 515 milyon liraya yükseldi.


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