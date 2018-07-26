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Putin: Rusya'nın önceliği BRICS ile ticaret

26.07.2018 - 15:05
Putin: Rusya'nın önceliği BRICS ile ticaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya’nın önceliklerden birisidir ve bu ticareti daha da ilerletmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2017 sonunda 102 milyar doları geçtiğini belirterek, “BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya’nın önceliklerden birisidir” dedi.

Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

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BRICS ülkeleri arasında, dijital ekonomiye yönelik iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Dünyada yaşanan dijitalleşmeyle birlikte insanların ve ticaretin güvenliğini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu konuda alınacak önlemlerle birlikte, şahsi bilgilerin korunduğu, daha şeffaf ve güvenilir bir internet ortamı sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya’nın BRICS ülkeleri arasında yapılan ticarete önem verdiğinin altını çizen Putin, “BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2017 sonunda 102 milyar doları geçti. BRICS ülkeleriyle ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi Rusya’nın önceliklerden birisidir ve bu ticareti daha da ilerletmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.” dedi.

BRICS İş Konseyi tarafından uygulamaya geçirilen yeni atılımları desteklerini anlatan Putin, “Elektronik ticaret, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve ülkeler arasındaki ticarette bürokratik işlemlerin hafifletilmesine yönelik adımları özellikle destekliyoruz” şeklinde konuştu. 


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