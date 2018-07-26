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Fitch uyardı: 2019 itibarıyla başlamış olacak

26.07.2018 - 15:40
Fitch uyardı: 2019 itibarıyla başlamış olacak

Fitch Ratings, "4 büyük merkez bankasının (Fed, ECB, BoJ ve BoE) varlık alım programlarını azaltmasıyla küresel ölçekte parasal sıkılaştırma 2019 itibarıyla başlamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 büyük merkez bankasının (ABD Merkez Bankası-Fed, Avrupa Merkez Bankası-ECB, Japonya Merkez Bankası-BoJ ve İngiltere Merkez Bankası-BoE) varlık alım programlarını azaltmasıyla küresel ölçekte parasal sıkılaştırmanın 2019 itibarıyla başlamış olacağını duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, parasal genişleme programlarını uygulayan Fed, ECB, BoJ ve BoE'nin 2009 ve 2017 döneminde yılda yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar varlık alımı gerçekleştirdiği, bunun Fed’in bilançosunun daralmasıyla dikkate değer bir şekilde azalarak 500 milyar dolara gerileyeceği bildirildi.

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Açıklamada, "BoJ, defakto (fiili) bir şekilde tahvil alımını azaltıyor. ECB’nin alımları ise bu yılın sonu itibarıyla yavaş yavaş tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte parasal sıkılaştırmanın başlangıcının kredi derecelendirme kuruluşunun daha önceki tahminlerinden bir yıl daha erken gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, parasal sıkılaştırmanın ECB ve BoE'nin varlık alımlarını azaltması, Fed’in bilançosunu normalleştirme sürecini devam ettirmesiyle 2021 yılında zirve seviyesini görmesinin beklendiği aktarıldı.

Merkez bankalarının varlık alımlarını azaltması ve parasal sıkılaştırmanın gelecek yıl itibarıyla başlamasının, finansal piyasalar üzerinde dikkate değer etkilerinin görüleceği belirtilen açıklamada, merkez bankalarının varlık alımlarının bu zamana kadar finansal piyasalardaki oynaklığı azaltan bir faktör olduğu, 2018 yılında ise varlık alımlarının azalmasıyla finansal piyasa oynaklıklarının arttığı kaydedildi.


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