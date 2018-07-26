M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,21 artarak 1 trilyon 911 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Temmuz ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,21 artışla 1 trilyon 911 milyar 7 milyon 392 bin liraya çıktı.

AA' nın haberine göre; M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 907 milyar 82 milyon 129 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,40 artarak 193 milyar 950 milyon 240 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,21 yükselişle 179 milyar 993 milyon 516 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,58 gerileyerek 753 milyar 423 milyon 205 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,42 artarak 586 milyar 178 milyon 469 bin lira oldu.

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