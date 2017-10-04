Putin: Petrol kısıntısı uzatılabilir

Putin, "OPEC ile petrol üretim kısıntısı anlaşmasının süresi uzatılabilir" şeklinde açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının süresinin 2018 sonuna kadar uzatılması ihtimalini gözardı edemeyeceğini söyledi.

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Putin, Moskova'da düzenlenen enerji konferansında üretim kısıntısı anlaşmasına atıfta bulunarak, "İstikrarlı bir piyasa herkesin çıkarınadır. OPEC ile birlikte kazandığımız bu başarı dünya ekonomisinin tamamı için faydalı" dedi.

Putin, "Bu anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı küresel piyasada şekillenecek duruma bağlı. Prensip olarak bu ihtimal yok diyemem. Ancak Mart 2018'deki gerçek duruma göre ilerleyeceğiz" dedi.

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