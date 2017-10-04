Alman Sanayi devinden stratejik yatırım

Avrupa treyler pazarının lider markası olan Alman Schmitz Cargobull, 15 Temmuz 2016’dan önce başlattığı Sakarya fabrika yatırım projesini devam ettirerek 4 Ekim 2017’de düzenlenen resmi açılış töreni ile hayata geçirdi. Türkiye’deki üretim hacimlerini 8 yıl içerisinde 3.000 adedin üzerine çıkarmayı planlayan Schmitz Cargobull toplamda 90 milyon Avro yatırım yapacak.

Dünya’nın önde gelen treyler üreticisi Alman Schmitz Cargobull, Sakarya’da kurduğu Adapazarı fabrikasının resmi açılış törenini, 04 Ekim 2017, Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Schmitz Cargobull, Fabrikasının resmi açılış törenine, Schmitz Cargobull CEO’su Andreas Schmitz, Schmitz Cargobull CSO’su Boris Billich, Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski’nin yanı sıra Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik katıldı.

Çok sayıda iş ortağı, yerel protokol temsilcileri ve çalışanların katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Schmitz Cargobull AG CEO’su Andreas Schmitz şunları söyledi; “Bu yıl 125. Kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Geçen yıl yaklaşık 58.000 adet üretim gerçekleştirdik. 2 milyar Avro ciromuz ve 5700 çalışanımız ile Avrupa’nın pazar lideriyiz. Global bir bakış açımız var, bu nedenle sadece Almanya’da değil İspanya, Lİtvanya, Rusya ve Çin’de üretim tesislerimiz mevcut. Ve büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki şimdi de bu ülkelere Türkiye eklendi.

Adapazarı yatırımının geleceklerine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Andreas Schmitz; “Bu önemli pazarda kalıcı olmayı ve pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz. Yeni tesisimizle büyümeyi ve sınırları aşmayı amaçlıyoruz. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun kalbinde yer alan Türkiye, yeni pazarlara açılmamız açısından kilit bir öneme sahip” dedi.

Schmitz Cargobull yeni üretim tesisinde Türkiye treyler pazarına entegre edilmiş ürün gruplarını sektörle buluşturmayı amaçlıyor. Dört farklı ürün grubunun - perdeli, açık kasa, frigorifik ve damper- üretileceği fabrika 8.800 m2’si kapalı toplamda 20.000 m2 üzerine kurulu.

Schmitz Cargobull AG CSO’u ve Yönetim Kurulu Üyesi Boris Billich, Adapazarı fabrikası ile bölgedeki müşterilerine daha da yakın olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek; “Schmitz Cargobull için, tüm Güneybatı Avrupa ve özellikle Türkiye büyüme açısından son derece önemli. Orta vadede Türkiye’deki Pazar payımızı %30 oranına taşımayı hedefliyoruz. Taşımacılık sektörü bölge açısından müthiş bir büyüme potansiyeline sahip” şeklinde konuştu.

5.500 m2’lik bina sadece üretim için ayrılırken, diğer binada treyler servisini de kapsayan satış sonrası hizmetler ve yedek parça hizmetlerinin sağlanacağını ifade eden Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü Mile Mishevski; “Bunların yanısıra 2. el hizmeti de fabrika sahasında yer buluyor. Şu anda Türkiye çapında dokuz adet mevcut yetkili servisin ise önümüzdeki kısa süreçte 25’in üzerine taşınması planlanıyor. Avrupa’nın teknoloji ve pazar lideri olan Schmitz Cargobull güçlü satış organizasyonunu Türkiye pazarında liderliğe oynayacak fabrika kapasitesi ile kurgulayan Schmitz Cargobull kaliteden ödün vermeyen innovatif ürünlerini müşterileriyle buluşturucak” dedi.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti; “Köklü geçmişiyle treyler pazarının lider markası olan Schmitz Cargobull’u, Adapazarı’ndaki bu yatırım için tebrik ediyorum. Lojistik sektöründe Türkiye’nin avantajlı konumunu gözler önüne seren bu yatırım kapsamında, profesyonellikleri ile projenin hayata geçirilmesinde çok önemli roller üstlenen Schimtz Cargobull firmasının değerli üst yönetimi başta olmak üzere tüm Schmitz Cargobull çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu yatırım için Ajans olarak Schmitz Cargobull ile birlikte çok yoğun ve yakın çalışmalar yürüttük. Yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım kararlarını 15 Temmuz’dan sonra da kesintisiz devam ettiren Schimtz Cargobull, bu proje ile Türkiye’nin Avrupalı şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu yatırımın Türk şirketlerinin ihracatlarına büyük katkı yapacağına inanıyoruz.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik de açılış töreninde yaptığı konuşmada yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olan Türkiye’nin, Ortadoğu, Karadeniz ve Avrupa arasında bir enerji ve ticari koridor olması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Çelik, “Türkiye petrol ve doğalgaz taşımacılığında en güvenli güzergahtır. Ülkemizin bölge ülkeleri ile ticaret yapmak isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır” dedi.

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