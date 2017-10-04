IFC'den Tüpraş'a 100 milyon dolar kredi

IFC Tüpraş'a yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), rafineri şirketi Tüpraş'a yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC'den KAP'a yapılan açıklamada, kredi ile Tüpraş'ın yeni yatırımlar gerçekleştireceği belirtilerek, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğin artacağı ve araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verileceği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca, IFC kredisi ile Tüpraş'ın, İzmir, İzmit ve Kırıkkale Rafinerilerine ham petrol kullanımını optimize etme ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla kükürt azaltma üniteleri ilave edeceği belirtilerek "Ayrıca İzmir Rafinerisinde bulunan sürekli kataliz rejenerasyonlu platformer ünitesi şarj işleme kapasitesi arttırılacak."

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