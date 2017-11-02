Projede ismi geçen şirket hisseleri sert yükseldi

Yerli otomobil projesi için ismi geçen şirketler Karsan, Anadolu Isuzu ve Vestel sert yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yerli otomobil projesinin paydaşlarını açıklaması beklenirken; daha önce basına yansıyan haberlerde projeye dahil olacak olası şirketler arasında ismi geçen Karsan , Anadolu Isuzu ve Vestel hisseleri sert yükselişle açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantısına katılacak.

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Star gazetesinde önceki gün yer alan bir haberde, yerli otomobil projesinde Cumhurbaşkanı'na sunulan son listede Karsan, Vestel, BMC, Fiba, Sanko, Koç ve Kale gibi şirketlerin yer aldığı belirtilmişti.

Dünya gazetesinde dün yer alan bir haberde de söz konusu şirketlerin Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel olduğu belirtilmişti.

Bu sabah endeks açılışı sonrası Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 12.78 primle 14.03 liraya kadar yükselirken, hissede devre kesici uygulaması başlatıldı. Karsan hisseleri saat 1020'de yüzde 9.45 primle 2.2 liradan, Vestel hisseleri yüzde 5.54 primle 11.62 liradan işlem görüyor.