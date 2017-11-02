Çeyrek altın ne kadar? ( 2 Kasım altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1278 puandan işlem görürken, altının gramı 156,3 lira, çeyrek altın 256 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 156,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve ons altının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 157,5 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 156,3 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 156,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde 1.282 doları test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.278,2 dolardan işlem görüyor.

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