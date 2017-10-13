Piyasaların gözü bu veride!

Küresel piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan çekirdek Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası pay piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, açıklanmaya başlayan büyük banka bilançolarının da hisse bazlı hareketleri artırdığı görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar endeksi 93'ün altına geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışına gideceği beklentilerinin yüzde 77 seviyelerinde bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin bu beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları ve yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, dün Trump'ın, sağlık reformunun Kongre’den geçememesi nedeniyle bazı federal sağlık sigortası kurallarının değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını hatırlattı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İspanya'ya ilişkin gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi endeksinin beklentilerin üzerinde artması sonrası borsalarda yükseliş eğilimi öne çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Fransa’da CAC 40 endeksi ve İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artarak Kasım 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,04 değer kazanarak günü 105.932 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 3,63-3,67 bandında dalgalanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,65 seviyesinde dengelendi.

Analistler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,6550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 105.000 üzerinde yeni hedefin 107.800 direnci olduğunu bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi