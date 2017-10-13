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İşte iPhone 8'in Türkiye fiyatları

13.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme : 13.10.2017 - 11:03

Apple'ın uzun zamandan beri beklenen iPhone 8'in satış fiyatı belli oldu. Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699'den başlıyor. iPhone 8 modellerinin 256 GB'lık kapasiteye sahip olan seçeneğinin ise satış fiyatı henüz belli değil.

iPhone 8 modellerinin Türkiye satış fiyatının belli olmasıyla 'yurtdışı fiyatları nasıl' sorusu akıllara geldi. 4.7 inçlik ekrana sahip olan iPhone 8'in 64 GB'lıkSon dakika... iPhone 8 fiyatları belli oldu modelinin ABD'deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satışa çıkıyor.

Hurriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi. 256 GB'lık iPhone 8 Plus almak isteyen bir kullanıcı 949 doları gözden çıkarıyor.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ GELDİ

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İlk bakışta tasarım açısından iPhone 7 modelleriyle benzer görünen iPhone 8'in detaylarında önemli yenilikler var. Uzun zamandan beri metal kasa kullanan Apple, bundan vazgeçerek iPhone 8 modelleriyle arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti.

Özellikle altın rengi modelleri tasarım açısından dikkat çekiyor. iPhone 8 modellerin diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz şarj. Bu da kullanıcıları kablolardan kurtarmak açısından önemli bir özellik. Modelin A11 Biyonik işlemcisiyle performans da arttırıldı. Ayrıca kamera performansı ve pil performansı da iPhone 8'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.


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