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Dolar ne kadar? ( 13 Ekim dolar fiyatları )

13.10.2017 - 09:20 | Son Güncelleme : 13.10.2017 - 16:10

Güne 3.65 seviyesinin üzerinde başlayan dolar fiyatları, ABD TÜFE verisinin ardından gerileyerek 3.63'ün altını test etti.

Dolar/TL, beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisinin ardından 3.63 seviyesinin altını test etti. Veri öncesinde 3.6570 seviyesinde olan dolar/TL 3.6285'e kadar geriledikten sonra saat 15.55'te 3.6339/3.6360 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) kasırgaların ardından üretimin aksaması sonucu benzin fiyatlarının artmasıyla Eylül'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 ile sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti ancak beklentilerin altında kaldı.

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TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yönünü aşağı çevirdi. Gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.25, valörde son işlemde yüzde 11.27 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.13, valörde son işlemde yüzde 12.14 seviyesindeydi.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Erdoğan dün valiler toplantısında yaptığı konuşmada, "Koskoca ABD'yi Ankara'daki bir büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun; çünkü takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın demeleri lazımdı ama diyemediler" dedi.

Erdoğan, "Bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir, büyükelçi hükümetim adına bu adımı attım diyorsa, bunun dışişleri bakanı ve başkan da arkasında duruyorsa kimse kusura bakmasın. Biz de aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

ABD Büyükelçisi John Bass'ın dün yaptığı açıklamaların piyasada ABD ile gerginliğin çözüleceği algısı yaratmasıyla dolar/TL'de başlayan gerileme dün akşam açıklanan Fed tutanakları ardından devam etmiş ve kur bu sabah 3.64 seviyesinin altını test ederek güne başlamıştı.


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