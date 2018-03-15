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Piyasalardaki negatif seyir sürüyor

15.03.2018 - 09:35

Küresel piyasalar, ABD'de yaşanan gelişmelerin risk iştahını azaltması nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), küresel büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de yayımladığı raporda, küresel ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini, merkez bankalarının ise önceye kıyasla artık daha az temkinli duruş sergilediğini kaydetti. Büyüme beklentilerine ilişkin pozitif değerlendirme ve makroekonomik verilere karşın özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve icraatlerinin "ticaret savaşlarına" neden olacağı söylemleri dolayısıyla azalan risk iştahı pay piyasalarında satış baskısına neden oluyor. 

ABD Senatosu, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan küresel finansal kriz sonrası hayata geçirilen bazı finansal regülasyonların gevşetilmesini öngören yasa tasarısını dün onayladı. ABD Başkanı Trump'ın da destek verdiği önergenin Beyaz Saray'a gönderilebilmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Analistler, tasarısının yeni bir krize neden olup olmayacağının tartışıldığını, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi. 
ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta yıllık yüzde 2,8 artarak beklentileri aşarken, perakende satışlar yüzde 0,3 artış tahminlerine karşın yüzde 0,1 azalarak düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. 

Avrupa tarafında, dün açıklanan sanayi üretimi endeksi ocakta yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından avro/dolar paritesi, 1,2350-1,2400 dar bandı içindeki dalgalı seyrini devam ettirdi. Almanya'da DAX endeksi diğer endekslerden pozitif ayrışarak yüzde 0,14 değer kazanırken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. 

Bugün Asya'da dolar/yen paritesindeki düşüşün negatif etkisiyle piyasaların kapanışına yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 değer kaybetti. 

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 117.593 puandan tamamladı. Avro/TL, dün 4,8127 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, dolar/TL de 3,8950'ye kadar çıkmasının ardından 3,8788'den kapandı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında döviz kurlarının yatay bir seyir izlediği görülüyor. 

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini belirten analistler, dolar/TL'de ise 3,90'ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu kaydetti. 
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, aralık ayı işsizlik 
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi 
15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi 


Etiketler

  • OECD
  • ekonomik büyüme
  • pozitif değerlendirme
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