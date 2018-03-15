Aksa Enerji'nin hedefi 3.4 milyar TL ciro

Aksa Enerji 2018'de 3.4 milyar TL ciro, 840 milyon TL FAVÖK öngörüyor.

Aksa Enerji'nin dün akşam KAP'a bildirdiği 2018 beklentileri şu şeklide:

* 11.3 TWsa satış hacmi

* 3.4 milyar TL ciro

* 840 milyon TL FAVÖK

* 120 milyon TL yatırım harcamaları

* FAVÖK beklentisi içerisinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın payı 198 milyon TL, Afrika'nın payı ise 642 milyon TL. 2017'de Afrika santrallerinin FAVÖK'teki payı yüzde 74 iken, 2018'de bu oranın yüzde 76'ya yükseleceği öngörülüyor

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