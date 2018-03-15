‹ Önceki Haber Piyasalardaki negatif seyir sürüyor Piyasalardaki negatif seyir sürüyor Sonraki Haber › ABD Senatosu finansal regülasyonları gevşetmeye "evet" dedi ABD Senatosu finansal regülasyonları gevşetmeye "evet" dedi

Aksa Enerji'nin hedefi 3.4 milyar TL ciro

15.03.2018 - 09:46

Aksa Enerji 2018'de 3.4 milyar TL ciro, 840 milyon TL FAVÖK öngörüyor.

Aksa Enerji'nin dün akşam KAP'a bildirdiği 2018 beklentileri şu şeklide:

* 11.3 TWsa satış hacmi

* 3.4 milyar TL ciro

* 840 milyon TL FAVÖK

* 120 milyon TL yatırım harcamaları

* FAVÖK beklentisi içerisinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın payı 198 milyon TL, Afrika'nın payı ise 642 milyon TL. 2017'de Afrika santrallerinin FAVÖK'teki payı yüzde 74 iken, 2018'de bu oranın yüzde 76'ya yükseleceği öngörülüyor


Etiketler

  • FAVÖK
  • Aksa Enerji
  • yatırım harcamaları
‹ Önceki Haber Piyasalardaki negatif seyir sürüyor Piyasalardaki negatif seyir sürüyor Sonraki Haber › ABD Senatosu finansal regülasyonları gevşetmeye "evet" dedi ABD Senatosu finansal regülasyonları gevşetmeye "evet" dedi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.800 Değişim: 0,18% Hacim : 2.670 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 117.454 15.03.2018 Yüksek 118.149
Açılış: 117.979
3,8909 Değişim: 0,29%
Düşük 3,8764 15.03.2018 Yüksek 3,8967
Açılış: 3,8795
4,8158 Değişim: 0,35%
Düşük 4,7949 15.03.2018 Yüksek 4,8226
Açılış: 4,799
165,62 Değişim: 0,20%
Düşük 165,30 15.03.2018 Yüksek 165,82
Açılış: 165,30
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.