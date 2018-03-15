Obama'nın 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra hayata geçirdiği Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bazı bölümlerini değiştirecek yasa tasarısı, ABD Senatosunda 31'e karşı 67 oyla kabul edildi.

ABD Senatosu, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan küresel finansal kriz sonrasında hayata geçiren bazı finansal regülasyonların gevşetilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Eski Başkan Barack Obama'nın 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra hayata geçirdiği Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bazı bölümlerini değiştirecek yasa tasarısı, 100 sandalyeli ABD Senatosunda 31'e karşı 67 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Partinin Dodd Frank'in içerdiği bazı regülasyonların gereksiz ve aşırı olduğu gerekçesiyle hazırladığı yasa tasarısında, ülke ekonomisi için sistematik risk taşıyan finansal kuruluşlara yönelik tanımlamanın değiştirilmesi en dikkat çeken nokta oldu.

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Tasarı, finansal kuruluşların daha sıkı denetime tabi tutulan sistematik risk grubunda yer alması için toplam mal varlığının mevcut durumdaki 50 milyar dolar yerine 250 milyar dolara yükseltilmesini öngörüyor.

Ayrıca, toplam mal varlığı 10 milyar dolardan düşük olan bankaları, öz sermaye ile yatırım yapılmasını yasaklayan kuralların kaldırılmasını öngören yasa teklifi, daha küçük bankalara yönelik raporlama ve denetimler zorunluluklarının gevşetilmesini içeriyor.

Söz konusu tasarıya, karşı çıkanlar finansal regülasyonların gevşetilmesinin riskleri artırarak yeniden finansal kriz yaşanmasına neden olabileceğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da destek verdiği önergenin Beyaz Saray'a gönderilebilmesi için ABD Temsilciler Meclisinden de geçmesi gerekiyor.

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