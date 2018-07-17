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Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini

17.07.2018 - 09:10
Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini

Sanayi üretiminde mayıs ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 5.5 olması bekleniyor. TÜİK Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Toplam sanayi üretiminde Mayıs ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış artışın yüzde 5.5 olması bekleniyor. Reuters'ın 9 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda artış beklentileri yüzde 3 ile yüzde 8.1 arasında şekilleniyor.

Sanayi üretimi Nisan'da takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 6.2 artarken, arındırılmamış olarak ise yüzde 5.1 artmıştı.

Yıllık bazda artış devam etse de ekonomistler artış hızındaki yavaşlamaya dikkat çekerek, ilk çeyrekteki yüzde 9.9'luk büyümenin ardından öncü verilerin de gösterdiği üzere Mayıs'ta sanayi üretiminde yavaşlamanın belirginleşmesini bekliyordu.

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Sanayi üretimi açısından önemli öncü verilerden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 46.4'e gerileyerek Nisan 2009'dan bu yana en düşük değeri aldı ve sektör faaliyetlerinde önceki ay başlayan daralmanın hızlandığına işaret etti.

Daralmada yeni siparişlerdeki gerileme etkili olurken, kurdaki yükseliş enflasyon baskılarını artırdı.

Türkiye ekonomisi 2017'de iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyümüştü. Bu yılın ilk çeyreğinde de ekonomi iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyürken yatırımların pozitif net ihracatın ise negatif katkısı dikkat çekici boyutta oldu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ikinci çeyrek büyümesini yaklaşık yüzde 5.5-6 civarında beklediğini, büyüme grafiğinin yavaş bir dengelenme ve makro dengelerin yeniden oluşmasıyla yumuşak bir aşağı doğru yön izleyeceğini, ardından yeni programların da etkisiyle sürdürülebilirliğin oturduğu bir dönem yaşanacağını söylemişti.
    


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