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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Temmuz dolar fiyatları )

17.07.2018 - 09:19 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.80 TL'ye geriledi

Dolar kuru gün içerisinde 4.84 - 4.85 TL bandında hareket ederken, Fed Başkanı Powell'ın sunumuyla hafif geriledi. Euro kuru ise 5.62 TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni haftaya sakin başlayan dolar kuru, güne 4.85 TL seviyesinden başladı.Dolar en yüksek 4.8598 TL'yi, en düşük ise 4.8083 TL'yi gördü. Euro kuru ise 5.62 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.29 yükselişle 94.56 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.16688 seviyesindeydi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 18.09 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 20.58 seviyesinde bulunuyordu.

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POWELL'DAN FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ndeki 2 günlük sunumu başladı. Powell faiz artışlarının kademeli olarak sürmesinin en iyi yol olduğunu dile getirdi. Açıklamalar sonrası dolar/TL 4.81'de işlem görüyor.

Gelecek haftaki Merkez Bankası'nın kararı da kurun hareketi açısından belirleyici olacak. 


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