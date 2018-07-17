Emlak Konut'ta üst düzey atama

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nin 315. madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü kararıyla, Murat Kurum'un istifasıyla boşalan genel müdürlük görevine şirkette genel müdür yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan Gedikli'nin atandığı belirtildi.

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