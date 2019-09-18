Rusya Ekonomi Bakanı Oreshkin, "Petrol piyasalarında müdahaleye gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin, 2019 ve 2020 petrol fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için ortada bir neden olmadığını söyledi.

Oreshkin, bugün yaptığı açıklamada, "Şu anki durumun piyasalar için kısa dönemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple öngörülerimizde özellikle gelecek yıla yönelik nitel değişimler yer almıyor. Bu yıl içinse sonuçlara yılın sonunda bakacağız" dedi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Oreshkin'in söz konusu yorumu, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırı için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı sonrası geldi.