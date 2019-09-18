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DEİK Başkanı Olpak'tan 'vizesiz Avrupa' değerlendirmesi

18.09.2019 - 17:32
DEİK Başkanı Olpak'tan 'vizesiz Avrupa' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, “Vizesiz Avrupa için atılacak olumlu adımlara ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu sürecine ilişkin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Söz konusu genelgeye değinen Olpak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu sürecine ilişkin genelge bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, 'Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

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DEİK olarak, vizesiz Avrupa için gelecek süreçte atılacak olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Olpak, "Türk iş insanlarının Avrupa'da iş yapma noktasında, haksız rekabete sebep olan vize engellerinin bir an önce ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, vize serbestisi diyaloğunda belirtilen 72 kriterden kalan 6 kriterin yerine getirilmesi akabinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, vizenin kaldırılmasının aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine de katkı sağlayacağını ifade ederek,. sürecin daha fazla uzamadan olumlu sonuçlanmasının iki taraf arasında pozitif yeni bir sürece etki edeceğini kaydetti.

"TÜRK İŞ DÜNYASI OLARAK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise konuya ilişkin açıklamasında Türk iş dünyası olarak yakından takip ettikleri Türkiye-AB Vize Serbestliği sürecinin en büyük destekçileri arasında yer aldıklarını bildirdi.

Okyay, karşılıklı iyi niyetin en üst düzeye çıktığı dönemlerde bu konuda önemli adımlar atıldığına şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de karşılıklı yapıcı adımlar atılacağına ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. AB ile her alanda iş birliğimizi artıracak ve ilişkilerimizi derinleştirecek olan bu sürecin en kısa sürede tamamlanması ve Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa’nın gerçekleşmesi bizim için esas hedef olmaya devam ediyor."


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