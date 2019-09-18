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Fed faiz kararını açıkladı

18.09.2019 - 21:04 | Son Güncelleme :
Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Fed, beklendiği gibi politika faizini düşürerek 25 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 1.75-2.00 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı. Açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1.75- 2.00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.

Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekme kararı almıştı.

FED BEKLENTİLERİ KARŞILADI

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ

Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-2.00 aralığına indirdi. Yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda, enflasyonda revizeye gidilmeyerek bu yıl için beklentiyi yüzde 1.8 olarak korudular. 2019 yıl sonu GSYIH beklentisi yüzde 2.1’den yüzde 2.2’ye, 2019 yıl sonu işsizlik oranı ise yüzde 3.6’dan yüzde 3.7’ye yukarı yönde revize edildiği görülmekte. Projeksiyonlara göre Fed üyeleri daha fazla gevşeme konusunda fikir ayrılığı yaşarken, medyan beklentisi 2019 yılında başka faiz indirimi olmaması yönünde olduğu ancak 17 üyeden 7’si bir indirimin daha uygun olduğunu söylemekte. Projeksiyonlara göre Fed üyelerinin daha fazla gevşeme konusunda fikir ayrılığı yaşadığı görülüyor. Ayrıca, Fed gecelik ters repo faizini 30 baz puan indirerek yüzde 1.70’e çekti.

Karar metnindeki açıklamalara bakıldığında, hane halkı harcamaları güçlü bir şekilde kalmaya devam ederken, ücret artışlarının da sağlam olduğuna dikkat çekilmiş. İşsizliğin düşük kalmaya devam edeceğine, sabit yatırım harcamalarında da ihracat kaynaklı zayıflık olduğu belirtilmiş. Aslında, temmuz ayındaki metinle bu metin arasında çok ciddi farklılıklar bulunmuyor. Fed’in yıl sonuna kadar iki toplantısı daha bulunuyor. Bu toplantılara yönelik net bir şekilde sinyal vermediği görülüyor. Ticaret savaşına yönelik kendilerini ayarladıklarını da bu toplantıdaki açıklamalarla görmekteyiz. TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacaktır.

Kararın ardından piyasalarda Dolar endeksinde yukarı yönde bir hareket oluştu. Ancak şimdilik çok ciddi bir tepkinin olmadığını da söylemek mümkün. USDTL kurunda 6,70 bölgesine doğru bir hareket oluşsa bile şu sıralarda 5,68 bölgesinde, ons altında 1500$ altına doğru bir eğilim oluştu ancak tepkiler çok güçlü değil. EURUSD paritesi ise 1.1040 bölgesinde ve 1.10 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. ABD borsalarında da negatif bir tablo var. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise Dolar karşısında karışık. Kararın tepkisi çok güçlü olmasa bile Powell konuşması önemli olabilir.


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