Petrol fiyatlarında ikinci dalga korkusu | Ekonomi Haberleri

Petrol fiyatları, ikinci koronavirüs dalgasına ilişkin korkuların üretim kısıntılarına ağır basması ile düştü.

Petrol fiyatları, ikinci koronavirüs dalgasının toparlanmaya tehdit oluşturacağı korkularının, büyük üreticilerin arz kısıntılarına ve Fed'in ABD ekonomisine yönelik ilave desteğine ağır basması sonucu tekrar düşmeye başladı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, dün son üç seansta ilk kez yükseldikten sonra yüzde 1 civarında düşerek varil başına 37 doların altına indi. Pekin'de yeniden ortaya çıkan virüs vakaları ve ABD'nin aralarında Arizona ve Florida'nın da bulunduğu bazı eyaletlerinde vaka sayısındaki keskin artış, pandemide henüz en kötünün geride kalmadığı yuolundaki tedirginliği artırıyor.

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Bu endişeler kısmen OPEC + koalisyonu üyelerinin geçenlerde artırılan üretim kısıntılarına uymakta olduklarına ilişkin işaretlerle bir nebze azalıyor. Suudi Arabistan bazı Asya rafinerilerine satışlarını yüzde 40 kadar azalttı ve Irak üretimde güçlü kesintilere gidecek. Öte yandan, ABD merkez bankası Fed, özel sektör tahvil alımlarına başlayacağını duyurdu ve bu açıklama tüm finans piyasalarında havanın biraz düzelmesine yol açtı.

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