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Fed Dallas Başkanından işsizlik uyarısı

16.06.2020 - 09:24 | Son Güncelleme :
Fed Dallas Başkanından işsizlik uyarısı | Ekonomi Haberleri

Fed Dallas Başkanı Kaplan, ABD genelinde işsizliğin 2020 yılının sonunda yüzde 8.0 ya da biraz daha üzerinde olabileceği uyarısı yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Haziran ayından itibaren başlayan yeni istihdam artışlarına karşın, ABD genelinde işsizliğin 2020 yılının sonunda yüzde 8.0 ya da biraz daha üzerinde olabileceği uyarısı yaptı.

CBS Televizyonunda Face the Nation programında konuşan Kaplan, işsizlik oranlarındaki artışın temel olarak, ekonomideki Covid-19 pardemisine bağlı kapanmaların açılış sürecinde yaşanan hizmetler sektöründeki istihdam kayıpları kaynaklı olduğunu vurguladı.

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ABD’de en son açıklanan verilere göre, 30 Mayıs’ta sona eren haftada, işsizlik sigortasına başvuranlara bağlı hesaplamalar işsizlik oranının yüzde 14.4 düzeyinde olduğunu gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.5 küçülmesini ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9.3 olmasını bekliyor.


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