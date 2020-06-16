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Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

16.06.2020 - 09:49 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Ekonomi Haberleri

Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı.

Dün ABD borsaları, geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüş eğilimini devam ettirirken, Fed'den gelen adım, alımların güçlenmesini sağladı.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi. Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.

Öte yandan Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında bankaların başvurularını da dün almaya başladı.

Dün, gün içinde yaklaşık son üç haftanın en düşük seviyesini gören New York borsası, Fed'in açıklamaları ile yükselişe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Fed kararları öncesinde kapanan pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüş kaydetti.

Fed kararları ardından bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi ve şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını açıklaması sonrası Asya borsalarında ralli yaşanıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,25 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 109.555,95 puandan tamamladı. Dün 6,8376'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid19 salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin, pay piyasaları için "olmazsa olmaz" noktasına geldiğini söyledi.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündeminin de izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirterek, 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, ZEW ekonomik görünüm endeksleri
14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi
15.30 ABD, mayıs ayı perakende satışlar
16.15 ABD, mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
17.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması


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