Petrol fiyatlarına Kuzey Irak desteği

Petrol fiyatları, Bağdat'ın Irak'ın kuzeyinde yarı özerk Kürt yönetimi ile çatışmasından destek buluyor.

Petrol fiyatları, Irak hükümetinin yarı özerk Kürt bölgesi ile çatışması ile birlikte OPEC'in ikinci en büyük üreticisi Irak'ta artan tansiyon, Petrol deki yükselişin sürmesine destek sağlıyor.

Irak'ın en eski Petrol üretim sahalarının yer aldığı Kerkük'teki çatışmalar, günlük toplam 275,000 varil üretim yapan iki tesiste üretimin durmasına neden oldu. Bu miktar küreselüretim dikkate alındığında oldukça küçük (en büyük ithalatçı Çin'in geçen ay yaptığı alımın sadece yüzde 3'ü), ancak aksaklıkların süreceğine ilişkin beklentiler Brent petrolünün varil başına 58 doların üzerinde kalmasına neden oluyor. Yatırımcılar ayrıca, ABD'de azalmakta olan stoklardan ve OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarından da cesaret buluyor.

Bloomberght'nin haberine göre Seul'de Kiwoom Securities Co. emtia analisti Ahn Yea Ha, "Petrol fiyatları şimdilerde OPEC'in ikinci en büyük üreticisi Irak'ta artan anlaşmazlığa tepki veriyor," dedi ve "Bu jeopolitik riskler, OPEC üyelerinin üretim kısıntılarına uyumunun en yüksek seviyelerde olduğu dönemde, petrol fiyatlarının alt sınırında daha da destek sağlıyor" şeklinde görüş bildirdi.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1 sent yükselerek Singapur saati ile 10:14'te varil başına 57.83 dolara geldi. Kontrat Pazartesi günü 65 sent ya da yüzde 1.1 yükselerek 57.82 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Aralık vadeli WTI'a kıyasla 5.75 dolar primli seyretti.

Kasım vadeli WTI, Nymex piyasasında, 7 sent düşerek varil başına 51.80 dolara indi. Fiyatlar Pazartesi günü 42 sent yükselerek 51.87 dolara çıktı. Toplamişlem hacmi 100 günlük ortalamasının yüzde 67 altındaydı.

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