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1 milyondan fazla aracı geri çağıracaklar

17.10.2017 - 10:06

Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin, hava yastığını etkiyebilecek bir arıza nedeniyle dünya genelinde bir milyondan fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Daimler AG sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Mercedes-Benz araçlarını da üreten Daimler AG’nin, hava yastığını yanlışlıkla devreye sokabilecek direksiyondaki arızalı bir kablo nedeniyle dünya genelinde bir milyondan fazla aracını geri çağıracağı aktarıldı. 

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 400 bin, Almanya genelinde yüz binlerce aracın geri çağrılacağı ifade edilen haberde, diğer bazı ülkelerde de çok sayıda aracın bu sorundan etkilendiği için geri çağırılacağı kaydedildi. 

Haberde sözcünün, "Birkaç ülkenin yetkilileri geçen hafta bilgilendirildi. İlgili yedek parçalar mevcutsa geri çağırma gelecek birkaç hafta içinde başlayacak.” ifadelerine yer verildi. 

Ayrıca Alman basınında yer alan bazı haberlerde ise geri çağırma işleminin Takata hava yastığı skandalıyla ilgili olmadığı ve sorunun bir saat içinde çözülebileceği bildirildi. 


Etiketler

  • Mercedes-Benz
  • Takata
  • Daimler AG
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