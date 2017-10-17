Karşılıksız çek yüzde 39 azaldı

TÜRKİYE Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayınladığı eylül ayı çek raporuna göre; 2017’nin 9 aylık döneminde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 565 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 9 azalarak 15 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde 12.5 milyar TL olan 333 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 2.5 milyar TL tutarındaki 76 bin çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39, adedi ise yüzde 44 azaldı.

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