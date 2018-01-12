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Petkim tahvil ihracı yapacak

12.01.2018 - 09:35

Petkim'in 500 milyon dolar kadar yurt dışı tahvil ihracında yetkilendirme yapıldı. Yatırımcı toplantıları 15 Ocak'tan itibaren başlıyor.

Petkim 500 milyon dolara kadar yurt dışında tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc'ye yetki verildiğini açıkladı.

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KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon dolara kadar yurtdışında tahvil ihracına SPK'dan onay alındığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc'ye yetki verilmiştir" denildi.

Açıklamada 15 Ocak'tan sonra yatırımcı toplantılarının başlayacağı belirtildi.


Etiketler

  • tahvil ihracı
  • piyasa koşulları
  • yatırımcı toplantıları
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