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Piyasaların gözü ABD'de!

12.01.2018 - 09:17

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Küresel piyasalar dün genel olarak karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 2,6 yükselse de beklentilerin altında kaldı ve işsizlik başvurularındaki artışa karşın New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi de yüzde 0,70 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirirken, dolar endeksi yüzde 0,48 azalışla 92'nin altına geriledi. Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin pay piyasalarında yükseliş eğilimini desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı özetinde para politikasın ilişkin yeni bir ipucu verilmezken, sözle yönlendirmede değişiklik yapılabileceği değerlendirmesi dikkati çekti. Tutanaklarda, para politikası duruşunun ve sözle yönlendirmeyle ilgili dilin, 2018 başlarında yeniden gözden geçirilebileceği belirtilerek, "Ekonomi genişlemeye devam eder ve enflasyon Yönetim Konseyi'nin amacına daha da yakınlaşırsa, Yönetim Konseyi’nin ileriye dönük rehberliğinin sıralamada bir değişiklik olmaksızın kademeli olarak değişmesinin gerekebileceği görüşü üyeler arasında yaygın olarak kabul edildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün ayrıca Almanya'da açıklanan 2017 yılı büyüme verisinin yüzde 2,2 ile 6 yılın en güçlü performansını gösterse de beklentilerin hafif altında kalmasının ardından Almanya'da DAX endeksi, etkisini artıran kar satışları ile günü yüzde 0,59 düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,29 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret fazlasının beklentilerin altında kalması sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,47 değer kaybederken, Çin'de ithalatın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 azalışla 3.423 seviyelerinde bulunuyor.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİSİ 3,9 MİLYAR DOLAR

Yurt içinde, dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.000 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, günü yüzde 0,99 artışla 114.719 puandan tamamladı. Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak yüzde 0,75 gerileyerek 3,7718'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,77'nin hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.000 ve 116.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 45,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi 
14.30 Türkiye, ocak ayı TCMB Beklenti Anketi 
16.30 ABD, aralık ayı TÜFE ve perakende satışlar 
18.00 ABD, kasım ayı işletme stokları 


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